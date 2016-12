foto Ap/Lapresse Correlati Emergenza gelo in Russia

Continua l'emergenza gelo nell'est Europa. Almeno 88 persone sono morte in Russia: di queste, sette, incluso un bambino, solo nelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità moscovite sottolineando che ci sono anche 538 persone ricoverate per complicazioni legate alle temperature in media di 12 gradi più basse rispetto alla media e che nella regione di Mosca non si sono alzate dai -30°C, per toccare punte di -50°C in Siberia.

Il sindaco di Mosca ha chiuso le scuole e le temperature non accennano a risalire, con una media inferiore di almeno 12 gradi rispetto alla media stagionale. In alcune regioni della Siberia orientale, la più colpita dal gelo, le vittime sono almeno 56 morti con circa 400 ricoveri di persone con sintomi di assideramento. Ancora più pesante il bilancio in Ucraina, dove a morire assiderate sono state finora 85 persone. Nei Balcani sono complessivamente una decina finora i morti causati dal freddo e dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi.



E mentre l'Europa dell'est deve fronteggiare il gelo, in Gran Bretagna sono le inondazioni a causare i maggiori disagi. Nel sud ovest del Paese decine di persone hanno dovuto lasciare le loro case. Nel Devon del nord una donna è stata tratta in salvo con un elicottero dalla sua macchina che era stata travolta dall'acqua. Numerosi anche i disagi per le migliaia di viaggiatori, in movimento per le vacanze di Natale, che hanno dovuto affrontare il blocco parziale della linea ferroviaria.