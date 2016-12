Kate, infermiera tentò due volte il suicidio

foto Dal Web Correlati Kate sotto shock

- Aveva già tentato di togliersi la vita due volte Jacintha Saidanha, l'infermiera originaria dell'India suicidatasi dopo la falsa telefonata dei due dj australiani che si erano finti la regina per avere notizie su Kate Middleton. Secondo quanto riferisce il Sunday Telegraph la donna a gennaio durante una visita in India a Mangalore si era gettata da un edificio ed era stata ricoverata in terapia intensiva a gennaio.