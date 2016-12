Siria, bombe su panificio: 90 morti

21:22 - Almeno 90 persone sono rimaste uccise in un raid aero su un panificio nella cittadina di Helfaya, nella provincia siriana di Hama. Inizialmente Al Arabiya aveva parlato di oltre 300 morti, citando testimoni oculari, secondo i quali le bombe lanciate dai Mig lealisti sarebbero cadute su un migliaio di persone in coda per comprare il pane. Poi, i Comitati di Coordinamento Locale, tra gli oppositori di Assad, hanno rivisto il bilancio delle vittime.

L'attacco secondo molti è una risposta del governo alla nuova offensiva ribelle annunciata con l'obiettivo di cacciare l'esercito dal gruppo di città e villaggi a nord di Hama. "Halfaya - spiega via Skype l'attivista Mousab Alhamadee - è stata la prima e maggiore vittoria nella campagna di Hama. Ecco perché il regime li sta punendo in questo modo".



Le immagini del panificio di Helfaya alcuni istanti dopo il bombardamento.





Attenzione le immagini che state per vedere sono particolarmente crude. Si consiglia la visione a un pubblico adulto e consapevole.