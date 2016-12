Afghanistan, il principe Harry uccide un capo talebano durante un'azione militare

foto Reuters Correlati Harry legge Pippa in Afghanistan

Talebani attaccano la base dove è di stanza Harry 14:17 - Il principe Harry, di stanza in Afghanistan con i militari britannici ancora dispiegati nella provincia di Helmand, ha ucciso in azione un capo talebano. Lo rivela oggi il tabloid inglese "The Sun" citando un commilitone del principe-pilota il cui nome di battaglia in Afghanistan è Big H. - Il principe Harry, di stanza in Afghanistan con i militari britannici ancora dispiegati nella provincia di Helmand, ha ucciso in azione un capo talebano. Lo rivela oggi il tabloid inglese "The Sun" citando un commilitone del principe-pilota il cui nome di battaglia in Afghanistan è Big H.

L'azione nella quale Harry avrebbe ucciso il capo talebano risale a ottobre e il giornale britannico, citando fonti militari anonime, ricostruisce l'episodio: "Eravamo in pattugliamento - racconta la fonte - quando gli elicotteri Apache (di cui Harry è un pilota, ndr) sono stati chiamati in azione. Allora abbiamo sentito via radio questa voce dall'accento altolocato e subito abbiamo capito che si trattava di Big H.".



"L'obiettivo individuato - racconta ancora la fonte - era un leader talebano: l'Apache a quel punto ha sganciato alcuni missili Hellfire e boom! Ne siamo certi: è stata opera di Big H".