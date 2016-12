foto Ap/Lapresse

07:14

- Il missile nordcoreano Unha-3 lanciato il 12 dicembre scorso, ufficialmente per mettere in orbita un satellite, è in grado di volare 10.000 km e trasportare un carico di mezza tonnellata. Lo ha reso noto l'esercito sudcoreano, sulla base dell'analisi del serbatoio di carburante del primo stadio del razzo, caduto in mare e recuperato. Usa, Corea del Sud e Giappone sospettano che il lancio sia stato un test mascherato di un missile balistico nucleare.