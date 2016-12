foto Ap/Lapresse

- Non accenna a diminuire l'attenzione sulla strage di Newtown, soprattutto negli Stati Uniti: la città dove sono stati uccisi 20 bimbi e sei adulti per opera di un folle è letteralmente invasa da doni natalizi in arrivo da tutto il mondo. Almeno 60mila peluche sono stati recapitati e milioni di dollari sono stati donati alla città. I genitori delle piccole vittime hanno invitato, chi volesse, a donare giocattoli alle scuole più povere di altre città.