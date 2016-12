Egitto, Fratelli Musulmani annunciano la vittoria nel referendum di riforma costituzionale

foto Ap/Lapresse 05:12 - Il partito dei Fratelli musulmani egiziani, Giustizia e Libertà, ha annunciato in un comunicato che il progetto di nuova Costituzione varato dal presidente Morsi è stato approvato dal referendum, dopo che sono stati scrutinati due terzi dei voti della seconda tornata. Secondo i calcoli effettuati dal partito di maggioranza, i sì sarebbero stati del 64% dei votanti. - Il partito dei Fratelli musulmani egiziani, Giustizia e Libertà, ha annunciato in un comunicato che il progetto di nuova Costituzione varato dal presidente Morsi è stato approvato dal referendum, dopo che sono stati scrutinati due terzi dei voti della seconda tornata. Secondo i calcoli effettuati dal partito di maggioranza, i sì sarebbero stati del 64% dei votanti.

Il referendum si è tenuto in due tornate, il 15 e il 22 dicembre, in zone differenti del paese, a causa della scarsità di magistrati di controllo, dovuta a un boicottaggio da parte della magistratura.



"Secondo i nostri calcoli - ha detto un funzionario di Giustizia e libertà che monitora il voto - il risultato finale della seconda tornata è 71% di sì e il risultato complessivo delle due tornate è 63,8% di sì".



Morsi nomina gli ultimi 90 parlamentari

Poco prima il presidente egiziano Mohamed Morsi aveva annunciato i nomi di 90 nuovi membri della camera alta del Parlamento da lui nominati. Un funzionario presidenziale ha detto che la lista è composta soprattutto da liberali e da altri esponenti. non-islamici. Due terzi dei 270 membri della Camera alta erano stati eletti all'inizio dell'anno, un terzo su nomina presidenziale. Eletto nel giugno scorso, Morsi - il cui partito islamico ed i suoi alleati dominano il Parlamento - non aveva ancora proceduto a queste nomine.



Una fonte presidenziale ha riferito il 75% dei nuovi membri parlamentari sono liberali e cristiani, minoranza che rappresenta il 10% della popolazione egiziana. Poco prima dell'annuncio ufficiale un portavoce del fronte di salvezza nazionale Abdel Ghani aveva detto che il suo partito avrebbe rifiutato qualsiasi poltrona.



Ora il Parlamento potrà legiferare

Con la nuova costituzione la Camera alta del Parlamento assumerà poteri legislativi ora detenuti dal presidente fino all'elezione di una nuova Camera bassa, presumibilmente all'inizio del 2013. La Camera bassa del parlamento, anch'essa dominata dagli islamisti, è stata sciolta all'inizio del 2012 dopo che un tribunale ha dichiarato incostituzionali le regole con cui era stata eletta.