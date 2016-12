foto Afp

00:05

- Una donna di 54 anni è stata trovata morta su un marciapiede a New York. Le cause della sua morte non sono ancora chiare: in base alle ferite, potrebbe essere stata colpita da un'auto o da un altro veicolo. Ma la polizia non esclude che la donna possa essere caduta da uno dei palazzi vicini. Il corpo è stato trovato nell'Upper East Side di Manhattan, tra la 73esima strada e Madison Avenue.