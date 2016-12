foto Facebook 20:32 - Un giovane padovano, che si trovava in Nuova Zelanda da 10 giorni alla ricerca di un lavoro, è morto probabilmente annegato in un lago del Sud del Paese, il Te Anau. La notizia del decesso di Luca Ruffato, 22 anni, di Santa Giustina in Colle, è stata comunicata dalle autorità neozelandesi ai carabinieri. Lo riferisce il sindaco di Santa Giustina. Del ragazzo si erano perse le tracce giovedì, quand'era uscito sul lago per una gita in canoa. - Un giovane padovano, che si trovava in Nuova Zelanda da 10 giorni alla ricerca di un lavoro, è morto probabilmente annegato in un lago del Sud del Paese, il Te Anau. La notizia del decesso di Luca Ruffato, 22 anni, di Santa Giustina in Colle, è stata comunicata dalle autorità neozelandesi ai carabinieri. Lo riferisce il sindaco di Santa Giustina. Del ragazzo si erano perse le tracce giovedì, quand'era uscito sul lago per una gita in canoa.

Il quotidiano locale The Southland Times ha spiegato che il giovane è stato trovato vicino alla sua canoa. Il ragazzo, che lavorava in un ristorante a Te Anau, è stato visto l'ultima volta intorno alle 10 di ieri mattina mentre portava al lago una canoa rossa in fibra di vetro.