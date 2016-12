Usa, sei troppo bella? Allora ti licenzio

- Licenziare qualcuno perché è troppo attraente non costituirebbe reato, anche se il soggetto in questione non assume volontariamente alcun atteggiamento provocante. A dirlo una sentenza della Corte Suprema dello stato dell'Iowa, negli Stati Uniti, che ha considerato ingiusto, ma non illegale il licenziamento, perché alla base di questi decisioni ci sarebbero emozioni e sensazioni, ma nessun tipo di discriminazione di genere.

La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sul licenziamento dell'assistente di un dentista che era stata allontanata dal suo posto di lavoro perché troppo provocante. Secondo una prima ricostruzione dei fatti Melanie Nelson, la donna licenziata, lavorava nello studio dentistico da circa 10 anni, ma solo negli ultimi mesi James Knight, questo il nome dell'odontoiatra, si sarebbe lamentato dell'abbigliamento troppo sexy della sua assistente.

Secondo il legale del datore di lavoro della donna questa sentenza costituirebbe una vittoria dei valori della famiglia perché il licenziamento sarebbe avvenuto per preservare il matrimonio da eventuali minacce e non perché la dipendente in questione era una donna. Detto in altre parole non ci sarebbe stata alcuna discriminazione di genere.

Di parere opposto Paige Fiedler, avvocato di Melissa Nelson, la donna licenziata, che sostiene che l'alta Corte, composta interamente da uomini, non abbia riconosciuto uno dei tanti casi di discriminazione di cui sono vittime le donne sul posto di lavoro. "Questi giudici "- ha dichiarato l'avvocato - "hanno mandato alle donne dell'Iowa il messaggio che, secondo loro, fgli uomini non sarebbero responsabili per i loro desideri sessuali e che, invece, spetterebbe alle donne dell'Iowa monitorare i e controllare i desideri sessuali dei loro capi".