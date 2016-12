Argentina, vuole sposare il killer della sorella gemella: madre la ferma grazie a un giudice

foto Da video 10:00 - Un giudice argentino ha vietato a una donna di 22 anni di sposare un uomo condannato per l'omicidio della sorella gemella di lei. Lo ha reso noto il legale della madre della giovane, che aveva fatto ricorso per impedire la cerimonia. Secondo la donna, sua figlia non è mentalmente sana e sarebbe stata "aggirata" dall'uomo che deve scontare 13 anni di carcere per l'omicidio dell'altra ragazza. - Un giudice argentino ha vietato a una donna di 22 anni di sposare un uomo condannato per l'omicidio della sorella gemella di lei. Lo ha reso noto il legale della madre della giovane, che aveva fatto ricorso per impedire la cerimonia. Secondo la donna, sua figlia non è mentalmente sana e sarebbe stata "aggirata" dall'uomo che deve scontare 13 anni di carcere per l'omicidio dell'altra ragazza.

Edith Casas, invece, ritiene che il suo fidanzato, Victor Cingolani, è innocente dell'omicidio di sua sorella Johana, indossatrice. Cingolani sconta una condanna a 13 anni nella provincia di Santa Cruz.



Secondo il legale della madre di Edith, Marcelina Orellana, la figlia "non dispone completamente della sua ragione... e il suo benessere mentale e fisico è in pericolo".



Il legale ha utilizzato una legge del codice civile argentino che impedisce i matrimoni in caso di momentanea infermità mentale. Edith vive ancora coi genitori e dieci giorni fa ha annunciato l'intenzione di volersi sposare. Il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere venerdì prossimo e, nonostante il permesso ottenuto dall'amministrazione carceraria, la coppia aveva deciso di sposarsi all'interno della prigione per evitare l'assalto dei mass media.