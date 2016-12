foto Ap/Lapresse Correlati Le foto dello yacht di Steve Jobs

Lo speciale Steve Jobs 06:28 - Nove milioni di euro. A tanto ammonta il conto non pagato da Steve Jobs, o meglio dai suoi eredi, nei confronti del designer Philippe Starck il quale ha progettato gli interni di un lussuoso yacht e per questo il natante è stato sequestrato. Una parcella che secondo Starck non è stata onorata mentre moglie e figli del compianto genio della Apple dicono che non fu concordata. Nel frattempo la barca da 100 milioni di euro è bloccata ad Amsterdam. - Nove milioni di euro. A tanto ammonta il conto non pagato da Steve Jobs, o meglio dai suoi eredi, nei confronti del designer Philippe Starck il quale ha progettato gli interni di un lussuoso yacht e per questo il natante è stato sequestrato. Una parcella che secondo Starck non è stata onorata mentre moglie e figli del compianto genio della Apple dicono che non fu concordata. Nel frattempo la barca da 100 milioni di euro è bloccata ad Amsterdam.

Il Venus è un gioiellino tecnologico che Jobs si era concesso poco prima di morire. E ci teneva talmente tanto da aver partecipato direttamente alla progettazione, anche degli interni. E per questo si affidato ad un altro genio, stavolta del design, come Starck. Un lavoro quantificato dal designer in due parcelle per un valore complessivo di 9 milioni di euro. Parcelle mai onorate dagli eredi di Jobs.



Le fatture inviate quest'estate agli eredi di Steve, mancato nell'ottobre 2011 sono state contestate dalla moglie di Steve, Laurene, e i tre figli Reed, Erin ed Eve. Non risulta infatti da nessuna parte l'esatto ammontare del compenso del designer, perché ai tempi della progettazione e nei primi momenti della costruzione aveva lavorato gomito a gomito con Steve sugli interni minimalisti dello yacht, senza mai definire la (triviale) questione dell'onorario. Secondo la famiglia del fondatore della Apple, quindi, a Starck spettano solo 6 milioni di euro, pari a una determinata percentuale dei costi di realizzazione di "Venus".



"Sono convinto che la questione si possa risolvere rapidamente", ha affermato mostrando la sua buona volontà il designer. Che però, nel dubbio, tramite i suoi avvocati ha fatto mettere i sigilli ai 70 metri di algido minimalismo controllati da una plancia di comando composta da 7 iMac. I Jobs, per ora, tacciono, in attesa di trovare un modo per far salpare "Venus" verso l'altra sponda dell'Atlantico.