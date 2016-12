foto Ap/Lapresse

06:22

- L'idea che "tecniche di interrogatorio dure" come il waterboarding siano state "la chiave" per il raid in cui è stato ucciso Osama Bin Laden è "falsa". Lo afferma il capo della Cia Mark Morell parlando del film di Kathryn Bigelow "Zero Dark Thirty". "Normalmente non avrei fatto commenti su un film di Hollywood, ma penso che sia importante mettere in contesto questo film, che parla di uno dei maggiori avvenimenti della nostra storia", scrive Morell.