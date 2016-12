foto Afp

02:00

- L'ex primo ministro britannico, Margareth Thatcher, è stata operata per un tumore alla vescica ed è tuttora ricoverata in ospedale anche se in buone condizioni di salute. Lo ha reso noto la sua portavoce, spiegando che l'ex premier, 87 anni, "sta assolutamente bene". La Thatcher, che non ha voluto far sapere la natura del tumore né in che ospedale si trova, è stata ricoverata giovedì sera e potrebbe lasciare il nosocomio già oggi.