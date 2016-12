foto Ap/Lapresse

00:59

- Il velivolo del ministero della Difesa che deve riportare in Italia i marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, è partito dall'aeroporto indiano di Kochi poco dopo mezzanotte, ora italiana. A quanto si è appreso l'aereo, su cui si trova anche l'ambasciatore italiano in India, Giacomo Sanfelice, farà uno scalo tecnico in Medio Oriente. L'arrivo è previsto alle 12 all'aeroporto di Roma Ciampino.