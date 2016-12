foto Ap/Lapresse Correlati Usa, 16enne progettava strage a scuola

Tutto sulla strage di Newtown 21:33 - Quattro persone sono morte in una sparatoria in Pennsylvania, nel corso della quale è stato ucciso anche l'uomo che aveva aperto il fuoco. Il bilancio, riferito dai giornali locali che citano il pubblico ministero locale, parla anche di tre poliziotti feriti. - Quattro persone sono morte in una sparatoria in Pennsylvania, nel corso della quale è stato ucciso anche l'uomo che aveva aperto il fuoco. Il bilancio, riferito dai giornali locali che citano il pubblico ministero locale, parla anche di tre poliziotti feriti.

Le vittime sono l'assalitore, due uomini e una donna. Uno degli agenti di polizia si è salvato solo perché indossava un giubbotto antiproiettile, che però non gli ha evitato di rimanere ferito; un secondo è stato colpito da frammenti di vetro quando l'uomo ha sparato contro il finestrino della sua auto; il terzo è rimasto ferito in uno schianto mentre cercava di fermare il sospetto.



Secondo la ricostruzione del Pittsburgh Tribune-review, la prima vittima è stata la donna e poi, a breve distanza, i due uomini che l'assassino ha affrontato nel vialetto della loro abitazione a Frankstown Township. "Ha puntato l'arma contro di loro e ha cominciato a sparare", ha affermato una cugina di una delle vittime, Marie Brenneman. L'assassino, ha detto la donna, è un vicino dei due uomini che ha ucciso, "con cui aveva rapporti difficili".



Secondo quanto ha riferito il procuratore distrettuale Rich Consiglio, la scena del crimine si estende per una decina di chilometri, poiché dopo il triplice omicidio, l'uomo si è dato alla fuga e ed è stato inseguito dalla polizia, di cui ha anche tentato di speronare un'auto, ma infine è stato bloccato e ucciso.



La Nra: "Armi in tutte le scuole"

E mentre negli Stati Uniti si fa sempre più pressante la richiesta di mettere al bando le armi, almeno quelle d'assalto, in decisa controtendenza è la reazione della National Rifle Association, la potente lobby delle armi. Che dice di aver taciuto finora per "rispetto alle vittime" della strage di Newtown. Ma ora esce allo scoperto e bolla come "pericolosa" l'idea di mettere al bando le armi, perché in questo caso "i nostri figli a scuola sarebbero senza protezione". Di qui la controproposta: invece di abolire le armi, "mettiamo agenti armati in ogni scuola".