17:09

- Il presidente americano Barack Obama annuncerà oggi la nomina del senatore democratico John Kerry a segretario di Stato, come successore di Hillary Clinton. Lo hanno riferito alti funzionari dell'amministrazione. Kerry, presidente della Commissione del Senato per le relazioni estere, era il candidato più forte dopo che l'ambasciatrice Onu Susan Rice ha rinunciato alla corsa per la carica.