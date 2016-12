foto Ap/Lapresse

16:49

- I due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, trattenuti in India da febbraio in attesa di processo, rientreranno domani in Italia. L'arrivo dei due militari è previsto per le 12 all'aeroporto romano di Ciampino. La licenza concessa dall'Alta corte di Kerala è di due settimane: entro il 10 gennaio i marò dovranno tornare a Kochi.