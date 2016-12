foto The smoking gun 08:04 - Suzi Hamilton è bella di giorno. Kelly Lundy è bellissima di notte. Suzi è un’ex olimpica statunitense dei 1500 metri, sposata e madre di una bimba di sette anni. Kelly è un’escort di alto bordo, sul mercato del sesso a pagamento vale 600 dollari l’ora oppure 6000 per un’intera giornata. Entrambe hanno 44 anni e vivono nel Winsconsin. Cos’hanno in comune? Tutto. - Suzi Hamilton è bella di giorno. Kelly Lundy è bellissima di notte. Suzi è un’ex olimpica statunitense dei 1500 metri, sposata e madre di una bimba di sette anni. Kelly è un’escort di alto bordo, sul mercato del sesso a pagamento vale 600 dollari l’ora oppure 6000 per un’intera giornata. Entrambe hanno 44 anni e vivono nel Winsconsin. Cos’hanno in comune? Tutto.

Una volta spogliata dagli abiti di madre e moglie modello (non solo in senso figurato), Suzi Hamilton diventa Kelly Lundy per “Haley Heston”, un servizio di ragazze a pagamento con clienti da Las Vegas a Houston, da New York a Chicago.



Una doppia vita quella di Suzi fino a pochi giorni fa conosciuta solo dal marito. Poi da un giornalista. Ora dal mondo intero visto che lo scoop campeggia da diverse ore sull’home page di “The Smoking Gun”, vecchia conoscenza 2.0 di chi ficcanasa nei segreti americani. Con buona pace del perbenismo a stelle e strisce.

Chi è Suzi Hamilton

La bella di giorno partecipa nel mezzofondo a tre Olimpiadi (Barcellona, Atlanta e Sydney) e, in Australia, nel 2000, rischia di vincere l’oro, medaglia che avrebbe dedicato al fratello Dan, morto suicida nel 1999. Peccato che a duecento metri dal traguardo, Suzi non regga emotivamente quando le avversarie la raggiungono e la superano. “Addio oro - confida per la prima volta a luglio al “Sentinel” di Milwaukee - e addio pensiero per Dan: ho finto una caduta, sono finita a terra e sono uscita in lacrime”.



Nonostante non abbia mai visto da vicino un podio olimpico, Hamilton vince tutto quello che c’è da vincere negli Stati Uniti: trofei universitari, titoli nazionali e riconoscimenti di ogni tipo. Inutile negarlo, Suzi ha un certo fascino: bionda, occhi azzurri e longilinea gira diversi spot televisivi (Nike e Pepsi), diventa testimonial per Disney e nel 1997 finisce su un calendario di costumi da bagno. E’ la classica Barbie yankee, degna regina del focolare domestico. Ma quella prospettiva le va stretta e Suzi si specializza anche in corsi motivazionali (ne tiene sessanta in un anno) e dà una mano al marito, nel sempre più difficile settore immobiliare.