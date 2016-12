foto Ansa Correlati Dossier 07:26 - Nessun estusiasmo e molto sarcasmo. Così i media indiani hanno accolto oggi, come era prevedibile, la decisione dell'Alta corte del Kerala di concedere una licenza di due settimane ai marò Latorre e Girone. In particolare il quotidiano The New Indian Express titola in prima che i giudici "hanno regalato ai marò una vacanza romana", non fidandosi delle dichiarazioni giurate presentate dai militari italiani di tornare in India. - Nessun estusiasmo e molto sarcasmo. Così i media indiani hanno accolto oggi, come era prevedibile, la decisione dell'Alta corte del Kerala di concedere una licenza di due settimane ai marò Latorre e Girone. In particolare il quotidiano The New Indian Express titola in prima che i giudici "hanno regalato ai marò una vacanza romana", non fidandosi delle dichiarazioni giurate presentate dai militari italiani di tornare in India.

Più pacati i titoli di The Hindu (''I maro' possono andare a casa per due settimane, dice l'Alta Corte'') e di The Times of India (''Permesso ai maro' di recarsi in Italia''). In particolare quest'ultimo giornale sottolinea che il giudice P. Bhavadasan, nel firmare l'ordinanza di accettazione della licenza, ha ritenuto che ''sarebbe stato facile respingere la richiesta.



Ma la Corte deve tenere presente la questione nella sua interezza. E se il governo centrale ritiene che, dopo aver preso in considerazione i vari aspetti e gli interessi implicati, le dichiarazioni giurate presentate danno sufficienti garanzie che i due richiedenti torneranno in India come disposto dalla Corte, potrebbe non essere appropriato per essa decidere diversamente''.