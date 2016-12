foto Getty 07:02 - La polizia ha arrestato a Phoenix, negli Usa, una sedicenne che pianificava di compiere un attacco omicida nel suo liceo dell'Arizona, per poi suicidarsi. Lo rendono noto le autorità locali, a circa una settimana dalla sparatoria nella scuola di Sandy Hook. La ragazza è stata interrogata nella sua abitazione: progettava un attentato nel complesso della Red Mountain, secondo un comunicato della contea di Maricopa. - La polizia ha arrestato a Phoenix, negli Usa, una sedicenne che pianificava di compiere un attacco omicida nel suo liceo dell'Arizona, per poi suicidarsi. Lo rendono noto le autorità locali, a circa una settimana dalla sparatoria nella scuola di Sandy Hook. La ragazza è stata interrogata nella sua abitazione: progettava un attentato nel complesso della Red Mountain, secondo un comunicato della contea di Maricopa.

La polizia è intervenuta dopo aver scoperto un messaggio scritto dall'adolescente sul canale Youtube di una comunità transex della citt… canadese di Toronto, nella quale la giovane affermava: "Ho intenzione di fare parecchio male... di uccidere... di assassinare la gente del mio college. Lavoro come assistente del professore, quindi nessuno potr…à scoprire che sto pianificando di far esplodere la scuola".



E' stato il proprietario del canale web canadese a contattare la polizia di Toronto, che a sua volta ha informato le autorità di Maricopa. Tre ore dopo la segnalazione, la polizia ha identificato la ragazza, che ha poi confessato nel corso dell'interrogatorio a casa sua di aver effettivamente scritto lei quel messaggio.



Nella sua dichiarazione, l'adolescente ha precisato di aver pianificato l'attacco prima della strage del Connecticut nella quale venerdì scorso sono morte 26 persone, tra le quali 20 bambini.



La polizia ha trovato tre armi da fuoco in casa dei genitori della ragazza, che hanno precisato come la giovane avesse avuto precedenti psichiatrici ed avesse chiesto ultimamente dove si trovassero le pistole.