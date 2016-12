Una grande affluenza di visitatori è prevista oggi anche negli altri siti archeologici del sudest del Messico, del Guatemala, del Salvador e dello Honduras.



Intanto, va detto, a consolazione dei più "fifoni", che la profezia dei Maya sulla fine del mondo non si è manifestata. Nè il Europa, nè nell'emisfero australe.



Australia e Nuova Zelanda, dove l'alba del 21 dicembre è giunta da parecchio tempo, esistono infatti ancora. E ci tengono a farlo sapere. Soprattutto su twitter, dove impazzano i messaggi, ''siamo ancora qui'', mentre su alcuni siti sono evidenti i titoli sulla ''mancata fine del mondo''.



Ad esempio MacLeans che titola, ''Australia conferma: il 21-12-2012 non è la fine del mondo''. Ma i cittadini di entrambi i Paesi sono molto orgogliosi di essere sopravvissuti e lo fanno sapere anche scattando foto con l'orologio sullo sfondo e mostrandosi sorridenti per ''aver superato il peggio''.



Nonostante la profezia dei Maya e l'allarmante messaggio in rete del premier australiano Julia Gillar, che in un video diffuso in rete aveva, con molta ironia, avvertito i cittadini di non sottovalutare la profezia.