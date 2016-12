foto Ap/Lapresse

05:58

- Salta la votazione per il "piano B" dello speaker della Camera Usa, John Boehner, sul fiscal cliff. A sorpresa il progetto di votare l'iniziativa viene abbandonato: la Camera non voterà nessuna misura fino a dopo Natale. "Non è stato portato in aula per mancanza dei voti necessari per l'approvazione", ha affermato lo stesso Boehner in una nota. Il piano prevedeva un aumento delle tasse solo per chi guadagna oltre un milione di dollari.