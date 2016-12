foto Ap/Lapresse

02:00

- La seduta alla Camera americana è stata sospesa: dopo il voto sulle spese della difesa per il 2013, i deputati avrebbero dovuto votare il cosiddetto "piano B" dello speaker John Boehner sul fiscal cliff. Ma - secondo indiscrezioni - la seduta è stata momentaneamente sciolta sulla scia dei timori che i repubblicani non abbiano i voti necessari per far passare la misura.