17:01

- "Abbiamo apprezzato il gesto del governo indiano per la richiesta di permesso natalizio per voi". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in videoconferenza per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, si è rivolto ai due marò che rientreranno in Italia per Natale. "Vogliamo ritenere - ha aggiunto - che non sia stato solo un gesto di sensibilità umana ma anche un simbolo di attenzione".