11:45

- Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, si augura che i due marò detenuti in India siano processati nel nostro Paese. Dopo il permesso per le festività natalizie, "l'Italia conta che al rientro dall'India, secondo gli accordi, la Suprema Corte indiana potrà decidere di farli tornare finalmente in patria per essere sottoposti alla giustizia italiana", ha spiegato Napolitano che nel pomeriggio telefonerà ai due militari.