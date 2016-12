Strage Newtown, scoperta una truffa online Finta raccolta fondi a nome di una vittima

foto Dal Web Correlati Obama: "Fermeremo la violenza"

Tutto sulla strage di Newtown 09:08 - A distanza di pochi giorni dalla strage nella scuola di Newtown, in Connecticut, le autorità hanno portato alla luce alcune truffe online legate alla memoria delle vittime della sparatoria. La famiglia di uno dei bimbi uccisi, Noah Pozner di 6 anni, ha scoperto che qualcuno aveva creato un sito web a suo nome, con lo scopo di raccogliere fondi. L'operazione, però, era una truffa. - A distanza di pochi giorni dalla strage nella scuola di Newtown, in Connecticut, le autorità hanno portato alla luce alcune truffe online legate alla memoria delle vittime della sparatoria. La famiglia di uno dei bimbi uccisi, Noah Pozner di 6 anni, ha scoperto che qualcuno aveva creato un sito web a suo nome, con lo scopo di raccogliere fondi. L'operazione, però, era una truffa.

Lo zio del piccolo, Alexis Haller, ha definito il gesto "un oltraggio" alla memoria del nipote e ha segnalato il sito alla polizia. Le associazioni di consumatori e i funzionari del governo hanno invitato i cittadini alla cautela e a diffidare di chi chiede denaro in memoria delle vittime per telefono o via email.