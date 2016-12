foto Afp

06:30

- Il segretario di Stato americano Hillary Clinton non potrà volare almeno fino alla metà di gennaio. Lo ha annunciato il suo portavoce, sottolineando che i medici le hanno consigliato di non prendere l'aereo nelle prossime settimane per effettuare voli di durata significativa. Pochi giorni fa la Clinton era svenuta e, sbattendo la testa, aveva riportato una commozione cerebrale.