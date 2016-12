foto Ansa Correlati Permesso per i marò, l'India non si oppone 06:57 - L'Alta Corte di Kochi ha rinviato di alcune ore la seduta riguardante l'autorizzazione per i marò a trascorrere le vacanze di Natale in Italia. Il giudice ha fissato l'udienza alle 13:45 ora locale (le 9:15 in Italia). Secondo quanto appreso dal tribunale, la decisione del rinvio rientra nelle prerogative del giudice. Poche di rinvio che potrebbero per mettere a rischio il rientro in tempo per Natale. - L'Alta Corte di Kochi ha rinviato di alcune ore la seduta riguardante l'autorizzazione per i marò a trascorrere le vacanze di Natale in Italia. Il giudice ha fissato l'udienza alle 13:45 ora locale (le 9:15 in Italia). Secondo quanto appreso dal tribunale, la decisione del rinvio rientra nelle prerogative del giudice. Poche di rinvio che potrebbero per mettere a rischio il rientro in tempo per Natale.

Per questo il posticipo di alcune ore dell'ultima udienza dell'Alta corte del Kerala sulla richiesta di licenza natalizia per i marò ha causato non solo sorpresa nella delegazione italiana ma anche qualche apprensione.



Nel caso infatti che il giudice firmasse un ordine di autorizzazione nel pomeriggio, i tempi per svolgere tutte le pratiche burocratiche potrebbero non essere più sufficienti per una partenza rapida prima della vigilia di Natale.



Questo tenendo conto sia del fine settimana, sia del fatto che i passaporti sono in mano ad un giudice di Kollam, e che sono necessarie le autorizzazioni di vari uffici keralesi prima della partenza.