02:00

- Il presidente Usa, Barack Obama, deve essere "serio" nelle trattative. Lo afferma lo speaker della Camera, John Boehner, riferendosi al suo piano per non alzare le tasse su chi guadagna meno di un 1 mln di dollari, che i repubblicani ritengono sarà approvato. "La Camera approverà un piano per non far salire le tasse per il 99% degli americani. Starà a Obama decidere se voler o meno essere il presidente che dice sì a un aumento delle tasse", aggiunge.