Spazio, scoperto un pianeta "abitabile"

foto Agenzia Spaziale Italiana 22:48 - Tra gli 800 pianeti scoperti all'esterno del nostro sistema solare (esopianeti), uno si è rivelato potenzialmente il più simile alla Terra finora scoperto. Si trova a 12 anni luce da noi ed orbita, insieme ad altri 4 fratelli, intorno alla stella Tau Ceti, gemella del nostro Sole, visibile ad occhio nudo nella costellazione della Balena. I particolari saranno pubblicati sulla rivista Astronomy and Astrophysics dagli autori della scoperta.

L'indiziato è sì grande cinque volte la Terra ma, elemento decisivo per gli astronomi, sorge alla distanza ideale dalla sua stella. Si tratta della cosiddetta "Goldilocks zone", l'area abitabile (né troppo vicino per incenerire qualsiasi forma di vita, né troppo distante per congelarla) in cui si trovano le condizioni ideali per sostenere forme di vita.



A compiere la scoperta è stato un team multinazionale composto da ricercatori americani, britannici, australiani e cileni.