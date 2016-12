foto Ansa

- "Gli insediamenti non sono un ostacolo per la pace in Medio Oriente". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Ron Prosor, dopo il via libera alla costruzione di nuovi alloggi a Gerusalemme est. "Lo è invece - ha aggiunto Prosor - il rifiuto dei palestinesi di riconoscere Israele come lo Stato ebraico". L'ambasciatore ha tratteggiato su una cartina una congiunzione tra Gaza e la Cisgiordania, mostrando come questo spaccherebbe in due Israele.