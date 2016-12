Messico, il boss della droga ucciso in ospedale Come nei film i killer erano travestiti da medici

foto Ansa 12:58 - A volte falliscono, come in "Kill Bill" e "Il Padrino". Altre volte riescono, come in "Carlito's way". Gli esempi cinematografici di killer che colpiscono in ospedale si sprecano. Ma a volte la realtà supera la finzione. Cristoforo Jimenez, uno dei boss dei cartelli della droga del Messico, è stato ucciso mentre era ricoverato nel reparto di terapia intensiva della lussuosa clinica "Medica Sur" della capitale da due sicari travestiti da medici. - A volte falliscono, come in "Kill Bill" e "Il Padrino". Altre volte riescono, come in "Carlito's way". Gli esempi cinematografici di killer che colpiscono in ospedale si sprecano. Ma a volte la realtà supera la finzione. Cristoforo Jimenez, uno dei boss dei cartelli della droga del Messico, è stato ucciso mentre era ricoverato nel reparto di terapia intensiva della lussuosa clinica "Medica Sur" della capitale da due sicari travestiti da medici.

Jimenez, 42 anni, è stato finito con diversi colpi d'arma da fuoco "da due uomini che indossavano camici e mascherine bianchi. Dopo avergli sparato sono fuggiti dalla parte posteriore della clinica dove un complice li aspettava a bordo di un auto", ha reso noto la polizia.



L'uomo era il capo di una gang narco nota come "Los Rojos", che controllava il traffico della droga e delle persone in alcune aree del centro e del sud del Paese. Era stato ricoverato in clinica lo scorso 10 dicembre, dopo essere rimasto ferito in un agguato mentre era a bordo della sua auto nella città di Cuernavaca.