Trovato il neonato rapito dalla finta infermiera

foto Dal Web 20:16 - E' stato trovato il neonato di appena due giorni, rapito all'ospedale di Nancy, nell'est della Francia. A portare via il piccolo, di nome Lucas, era stata una finta infermiera. Entrata nel reparto di maternità, la donna si era recata in una camera dove c'erano due neo mamme e aveva rapito il piccolo a quella che dormiva. La finta infermiera è ai domiciliari. Un sos di allerta nazionale era stato lanciato in tutto il Paese.

In Francia risulta una media di uno-due rapimenti l'anno nei reparti maternità su un totale di oltre 800mila nascite. L'ultimo caso risale al mese di agosto, quando un neonato era stato sequestrato in una maternità del sud del Paese, prima di essere ritrovato due giorni dopo in buona salute. A rapirlo era stata una giovane di 19 anni affetta da problemi mentali.