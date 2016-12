Usa, arrivano gli zaini antiproiettile per bimbi

In attesa che il bando sulle armi d’assalto, approvato da Obama, venga reintrodotto, gli americani optano per soluzioni d’emergenza. L’equipaggiamento dell’Amendement II prevede tre modelli di zaini, compreso quello ispirato ai personaggi Disney, e un giubbotto antiproiettile per bimbi. I due articoli vengono rispettivamente 300 e 449 dollari. Altre case, come la Bullet Blocker, prevedono anche offerte in occasione del Natale. E per chi non volesse spendere troppo, ci sono anche delle piastre leggere, da 170 dollari, che possono essere infilate in qualsiasi tipo di borsa o cartella.

Derek Williams, presidente dell’Amendement, ha rivelato che da venerdì scorso, dopo la tragedia del Connecticut, l’azienda ha registrato un boom di vendite. Williams, tuttavia, sottolinea che si tratta di "soluzioni d’emergenza", che non vogliono e non devono sminuire il delicato problema delle armi in America. Anche l’allarmismo dei genitori deve conoscere una misura, onde evitare casi come quello avvenuto martedì nello Utah, in cui un bambino è stato trovato con una pistola nello zaino datagli, a suo dire, dai genitori preoccupati per la sua incolumità.