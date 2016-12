Permesso marò, ancora un rinvio

foto Ansa Correlati Dossier 11:03 - L'Alta Corte del Kerala ha disposto un secondo rinvio dell'udienza per l'esame della richiesta dei due marò, detenuti in India, di rientrare in Italia in occasione delle feste natalizie. I giudici, fanno sapere dalla Corte, decideranno domani mattina. Il procuratore generale del Kerala aveva espresso parere negativo alla concessione della licenza di due settimane. - L'Alta Corte del Kerala ha disposto un secondo rinvio dell'udienza per l'esame della richiesta dei due marò, detenuti in India, di rientrare in Italia in occasione delle feste natalizie. I giudici, fanno sapere dalla Corte, decideranno domani mattina. Il procuratore generale del Kerala aveva espresso parere negativo alla concessione della licenza di due settimane.

Il giudice ha fissato per le 10,15 di domani, ultimo giorno lavorativo dell'Alta Corte prima delle vacanze di Natale, la sua decisione. E lo ha disposto dopo aver permesso ai legali dell'Italia, dello Stato del Kerala e del governo centrale indiano di presentare le loro argomentazioni finali. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone non erano in aula stamane, mentre l'ambasciatore Giacomo Sanfelice ha seguito l'udienza tra il pubblico.



Terzi assucura: torneranno in India come stabilito

L'avvocato dei marò Vijaya Bhanu ha intanto consegnato alla corte del Kerala due nuovi documenti di parte italiana: una dichiarazione giurata dell'ambasciatore Giacomo Sanfelice e una lettera di impegno formale firmata dal ministro degli Esteri Giulio Terzi. In essa c'è l'impegno a predisporre ogni mezzo, nell'ambito dei poteri costituzionali di cui dispone il governo, affiché i marò tornino in India alla fine delle due settimane di eventuale licenza.