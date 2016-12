Il fondo Cerberus vende tutte le azioni del produttore del fucile della strage di Newtown

In un comunicato diffuso martedì, infatti, il fondo “Cerberus”, un’istituzione finanziaria che gestisce investimenti per 20 miliardi di dollari ha deciso di vendere il proprio pacchetto di azioni del gruppo Freedom Inc. Freedom Inc. è la hodling a cui fa riferimento la Bushmaster, la casa produttrice del fucile della strage del Connetcticut.

In un comunicato, il fondo sostiene che “non è compito di Freedom Inc. limitare l’uso di armi da fuoco” ma “ci sono azioni che come azienda possiamo intraprendere per proteggere i nostri investitori e non essere trascinati in un dibattito che compete a chi ricopre cariche pubbliche”. Cerberus aveva un pacchetto azionario dal 2006 e ha incaricato i propri advisor di predisporre la cessione del 95% dell’asset.

La decisione è arrivata poche ore dopo la minaccia di CalSTRS, il più grande fondo pensione degli insegnanti della California che cura gli interessi di 850mila persone, di ritirare i 600milioni di dollari investiti in Cerberus. Il Ministro del tesoro della California aveva chiesto ai fondi pensione dei dipendenti pubblici dello Stato di dismettere investimenti collegati all'industria delle armi.

In un comunicato, il portavoce del fondo pensione dei docenti aveva dicharato: "Gli eventi di Newtown sono stati così devastanti che hanno suscitato in molti la necessità di un cambiamento e stiamo cercando di capire cosa fare perché l'impensabile non accada di nuovo".