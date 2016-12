Pakistan, Onu e Oms sospendono campagna anti-polio dopo nuovi attacchi talebani a staff

foto Ap/Lapresse

09:58

- L'Organizzazione mondiale della sanità e l'Onu hanno ordinato la sospensione della vaccinazione anti-polio in Pakistan dopo i nuovi attacchi in cui tre volontari hanno perso la vita. Lo riferisce la stampa locale. In poco più di 48 ore le aggressioni da parte di estremisti hanno causato almeno otto morti e quattro feriti. Tra le ultime vittime c'è un'infermiera, uccisa da sconosciuti nei pressi di Peshawar.