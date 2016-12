foto Ap/Lapresse

- Una cartolina d'auguri per Natale spedita da un soldato nazista il 18 dicembre 1941 è stata consegnata solo oggi alla famiglia Bergmann di Muehlheim sul Meno, in Germania. Il ritardo di 71 anni nella consegna è stato determinato dal fatto che la resistenza britannica aveva sottratto il sacco contenente la posta dei militari, che è stato restituito in forma anonima solo la scorsa settimana alle Poste tedesche.