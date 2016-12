foto Afp

01:09

- Clamorosa sentenza in Francia, dove una psichiatra è stata condannata a un anno di reclusione per omicidio colposo perché una sua paziente ha ucciso un uomo a colpi d'ascia. Una corte di Marsiglia ha stabilito - caso senza precedenti - che la dottoressa, Daniele Canarelli, 58 anni, ha commesso "un grave errore" non riconoscendo il pericolo per il pubblico che il rappresentato da Joel Gaillard, sua paziente da 4 anni.