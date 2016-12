foto Ap/Lapresse

17:00

- L'Unione europea si è detta "particolarmente preoccupata" per la situazione in Medioriente dopo gli annunci di Israele sulla costruzione di nuovi alloggi a Gerusalemme est. "Monitoreremo da vicino la situazione dell'espansione delle colonie e agiremo di conseguenza", ha detto Maja Kocijancic, portavoce dell'alto rappresentante Ue per la politica estera, Catherine Ashton. In tutto potrebbero sorgere circa 4mila alloggi.