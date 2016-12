foto Dal Web Correlati I volti delle vittime

Tutto sulla strage di Newtown 20:22 - Fucili d'assalto come quelli usati nella strage della scuola di Newtown non potranno più essere acquistati sul web. Dopo la tragedia, infatti, la più grande catena di distribuzione di armi da fuoco del mondo, la Walmart, ha tolto dal suo sito la pagina dedicata al "Bushmaster Patrolman's Carbine M4A3", il fucile della stessa famiglia dell'arma usata da Adam Lanza per uccidere la madre, venti bambini della Sandy Hook e sei delle loro maestre. - Fucili d'assalto come quelli usati nella strage della scuola di Newtown non potranno più essere acquistati sul web. Dopo la tragedia, infatti, la più grande catena di distribuzione di armi da fuoco del mondo, la Walmart, ha tolto dal suo sito la pagina dedicata al "Bushmaster Patrolman's Carbine M4A3", il fucile della stessa famiglia dell'arma usata da Adam Lanza per uccidere la madre, venti bambini della Sandy Hook e sei delle loro maestre.

Nel 2006 la multinazionale aveva smesso di vendere armi da fuoco in un terzo dei suoi supermercati citando un calo delle vendite, ma di recente aveva aumentato da 1.300 a 1.700 i punti di vendita dove si possono comprare armi. Il Bushmaster da Walmart si può ora comprare solo nei negozi.



Il killer e la passione per "Call of Duty"

Intanto, emergono altri particolari su Adam Lanza. Secondo quanto raccontato da un idraulico che aveva lavorato in casa della famiglia del killer, il ragazzo passava ore a giocare a videogiochi violenti, chiuso in una specie di bunker senza finestre.



Tra i videogiochi preferiti del killer c'era "Call of Duty", al centro di polemiche per il suo contenuto violento. Quest'anno l'agenzia britannica che regola la pubblicità aveva vietato che fosse reclamizzato nelle ore diurne.



Adam era anche ossessionato da armi e altre attrezzature militari, ha detto l'idraulico Peter Wlasuk al quotidiano The Sun: "Avevano una bellissima casa ma lui viveva 'sotto'. Ho sempre pensato che fosse strano. C'era tutto: letto, bagno, scrivania, computer e tv. Ma non c'erano finestre".



Obama: al bando le armi d'assalto

Barack Obama ha rotto gli indugi e annuncia che appoggerà la proposta della senatrice democratica Diana Feinstein per approvare una nuova legge che vieti la vendita delle armi di assalto, sul modello di quella voluta da Bil Clinton ed in vigore dal 1994 al 2004.



E crolla l'ascolto di "Die Young" di Ke$ha

La nuova hit della cantante statunitense Ke$ha, "Die Young" (in italiano "morire giovani"), ha avuto un crollo nelle classifiche radiofoniche degli Stati Uniti. Secondo il sito Tmz, che cita Mediabase, società che traccia la messa in onda dei brani musicali alla radio, il giorno del massacro, venerdì scorso, quando sono stati uccisi 20 bambini e 6 adulti per mano di Adam Lanza, la canzone aveva raggiunto 167 milioni di ascoltatori in tutto il Paese. Ma dal giorno seguente sono stati registrati 3 milioni di utenti in meno, un segnale, come sottolinea il sito, che la frequenza con cui le stazioni radio hanno mandato il pezzo in rete stava diminuendo. Ieri, infine, il crollo è stato più drastico: gli ascoltatori sono stati 148 milioni, ben 19 milioni in meno rispetto a quando il brano era terzo in classifica.