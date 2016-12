foto Ap/Lapresse Correlati Latorre: "Siamo fiduciosi"

Roma: "Corte deliberi entro Natale"

Dossier 10:46 - Il governo indiano non si opporrà alla concessione di un permesso natalizio di due settimane ai marò nel caso in cui il tribunale del Kerala accolga la richiesta italiana. Lo assicura il portavoce governativo, Syed Akbaruddin, spiegando che Nuova Delhi rispetterà "qualsiasi decisione sarà presa dall'Alta Corte in merito alla petizione presentata dall'Italia". - Il governo indiano non si opporrà alla concessione di un permesso natalizio di due settimane ai marò nel caso in cui il tribunale del Kerala accolga la richiesta italiana. Lo assicura il portavoce governativo, Syed Akbaruddin, spiegando che Nuova Delhi rispetterà "qualsiasi decisione sarà presa dall'Alta Corte in merito alla petizione presentata dall'Italia".

Ancora un rinvio

La decisione sulla concessione del permesso ai nostri due marò di trascorrere il periodo natalizio in Italia, attesa inizialmente per martedì, rinviata a oggi, è stata infine posticipata a domani mattina. Una mossa, spiega il ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola, che "non giunge inaspettata, ma è nella prassi di qualunque attività processuale". "Questo spostamento è una cosa assolutamente comprensibile, che nulla ci dice su quale potrà essere la decisione che prenderà il giudice".



Nuova Delhi: "La giustizia è indipendente"

Il portavoce del governo indiano, Syed Akbaruddin, ha ricordato che il potere giudiziario è indipendente in India. "Il governo di Roma ha enfatizzato l'importanza per l'Italia di una decisione rapida su questa materia - ha sottolineato - e la nostra risposta è stata che la questione è di competenza della giustizia indiana e che occorre aspettare gli esiti del verdetto". Già in passato, in diverse occasioni, Nuova Delhi aveva ribadito la sua posizione secondo la quale il potere giudiziario è completamente indipendente e imparziale.