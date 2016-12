foto Ap/Lapresse 14:13 - Giallo sulle condizioni del presidente iracheno, Jalal Talabani. Ad annunciare il suo decesso, dopo essere stato colpito da un ictus, era stata la televisione irachena "al-Sumaria" citando fonti mediche. Poco dopo, però, il ministro degli Esteri iracheno ha smentito la notizia. Talabani, 79 anni, era stato ricoverato ieri sera all'ospedale Madinat al-Tib di Baghdad. - Giallo sulle condizioni del presidente iracheno, Jalal Talabani. Ad annunciare il suo decesso, dopo essere stato colpito da un ictus, era stata la televisione irachena "al-Sumaria" citando fonti mediche. Poco dopo, però, il ministro degli Esteri iracheno ha smentito la notizia. Talabani, 79 anni, era stato ricoverato ieri sera all'ospedale Madinat al-Tib di Baghdad.

In carica dal 2005 e da sempre impegnato nella lotta per i diritti dei curdi in Iraq, è stato il fondatore di uno dei maggiori partiti del Paese, l'Upk.