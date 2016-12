foto Dal Web

11:23

- "L'Italia non affronta rischi di stress di bilancio nel breve termine, ci sono rischi medi per il medio periodo, mentre diventano scarsi in una lunga prospettiva, condizionati alla piena applicazione dell'ambizioso consolidamento in corso". Lo scrive la Commissione Ue nel rapporto 2012 sulla sostenibilità dei conti. "Grazie alla riforma delle pensioni, in Italia il costo dell'invecchiamento della popolazione è sceso di 0,8 punti di Pil".