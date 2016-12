foto Ansa Correlati Dossier, la strage di Newtown

Newtown, sparati centinaia di colpi 10:48 - Di lei non conosciamo il nome, ma sappiamo che ha molto sangue freddo e un senso di colpa enorme per un bimba di soli sei anni. E' l'unica sopravvissuta al massacro della scuola elementare Sandy Hook: si è finta morta, nascondendosi sotto i cadaveri dei compagni sterminati dalla furia omicida di Adam Lanza, e poi è fuggita dalla scuola coperta di sangue dalla testa ai piedi. Quando è riuscita a contattare i genitori ha detto: "Mamma, sto bene, ma tutti i miei amici sono morti".

A raccontare la storia della piccola è il pastore locale Jim Solomon, vicino alla famiglia della piccola: “Stanno facendo tutto il possibile per tranquillizzarla” e per limitare il disagio di essere l'unica famiglia toccata del massacro a non piangere un figlio. Continua il pastore: ”Molti dei figli dei loro amici sono morti, non possono che vivere un momento difficile”.