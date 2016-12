foto Ap/Lapresse

- L'Alta Corte del Kerala ha fissato per le 13.45 ora locale (le 9.15 in Italia) l'esame della richiesta dei marò su una "licenza" di due settimane per trascorrere le festività natalizie in Italia. Il caso, che ha il numero 312, sarà trattato nell'aula 5B dal giudice P. Bhavadasan. Per la difesa italiana comparirà l'avvocato keralese P. Vijaya Bhanu e il team di legali dello studio Titus di New Delhi guidati da Suhail Dutt.