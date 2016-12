foto Ap/Lapresse Correlati La strage di Newtown 21:08 - Il presidente americano, Barack Obama, ha appoggiato da sempre il reintegro del bando delle armi d'assalto, imposto da Bill Clinton nel 1994 e scaduto nel 2004. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, sottolineando come sia necessario "cambiare la situazione in questo Paese". Commentando la strage avvenuta nella scuola di Newtown, ha poi aggiunto: "Il controllo delle armi è solo una delle misure necessarie per ridurre la violenza". - Il presidente americano, Barack Obama, ha appoggiato da sempre il reintegro del bando delle armi d'assalto, imposto da Bill Clinton nel 1994 e scaduto nel 2004. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, sottolineando come sia necessario "cambiare la situazione in questo Paese". Commentando la strage avvenuta nella scuola di Newtown, ha poi aggiunto: "Il controllo delle armi è solo una delle misure necessarie per ridurre la violenza".

Carney, inoltre, ha affermato che non sarà un unico atto legislativo o una sola azione a risolvere pienamente il problema. Obama ha dichiarato che impiegherà il potere del suo mandato per affrontare la questione dell'uso delle armi. Nelle prossime settimane, il presidente impegnerà i legislatori su questo tema e s'incontrerà con i funzionari degli organi di polizia e gli specialisti di salute mentale.



"Non fatto abbastanza per proteggere i nostri bambini"

Dopo la strage di 20 bambini e 6 adulti di venerdì nella scuola elementare di Newtown, in Connecticut, il portavoce della Casa Bianca ha anche ammesso che gli Stati Uniti non hanno fatto abbastanza, come Paese, per proteggere i propri bambini. "Quello che è accaduto a Newtown ha scioccato l'intero Paese", ha aggiunto Carney. "Bisogna fare di più.



Raccolte 145mila firme

In tre giorni negli Stati Uniti sono state raccolte 145.000 firme per chiedere al presidente americano Barack Obama una stretta sulle regole sul porto d'armi presentando nell'immediato un testo di legge in Congresso. La Casa Bianca è tenuta a dare una risposta per le petizioni che raccolgono 25mila firme e più.



Il silenzio della lobby delle armi

Forse per la prima volta nella sua storia, la potentissima associazione delle armi americana - la National Rifle Association, Nra - ha scelto il silenzio totale dopo la strage nella scuola di Sandy Hook in Connecticut. La pagina della "Nra" su Facebook è stata disattivata. Nessun post, neppure un tweet. Mentre in America si infiamma il dibattito per il controllo sull'uso e la vendita di pistole e fucili, la lobby delle armi e i suoi dirigenti non parlano: invitati da tutti i salotti televisivi americani, cercati dai media, non hanno risposto. Solo la rete televisiva Nbc ha ricevuto due righe dalla Nra, in cui si spiegava che l'associazione "non commenta perché le indagini sono ancora in corso".