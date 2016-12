foto Ap/Lapresse

17:41

- "Io prendo le mie decisioni da sola in Germania e rispetto che nei Paesi dell'Europa si prendano autonomamente le decisioni". Così Angela Merkel ha risposto a chi le ha chiesto se avesse parlato con Rajoy di aiuti al fondo europeo e con Monti sull'eventuale candidatura. Quello che ho detto "vale per la decisione sugli aiuti e ovviamente per le candidature", ha ribadito la cancelliera tedesca.