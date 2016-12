foto Ente del Turismo

16:59

- Il rione ebraico di Ramat Shlomo, a Gerusalemme est, sarà esteso con la costruzione di 1.500 alloggi. Il via libera definitivo è giunto oggi dalla Commissione per la progettazione e l'edilizia . Il progetto era stato annunciato 3 anni fa, in coincidenza con la visita del vice presidente Usa, Joe Biden. Il rione si trova oltre la "linea verde" che separa i territori palestinesi da quelli israeliani.